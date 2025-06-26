Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 3. maçında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçta 6 puan alan iki ekip bu akşam kozlarını paylaşacak.

Futbolseverler Juventus ile Manchester City arasında oynanacak zorlu maçın detaylarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Peki, Juventus - Manchester City maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Juventus - Manchester City maçı ne zaman?

Juventus - Manchester City maçı 26 Haziran Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.