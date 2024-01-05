Juventus'ta fırtınalar estiriyor! Kenan Yıldız kimdir, nereli ve kaç yaşında? Juventus'un İtalya Kupası'nda Salernitana'yı 6-1 mağlup ettiği maçta performansıyla göz dolduran Kenan Yıldız gündeme oturdu. Maçın kahramanı olan Kenan Yıldız hakkında aramalar hız kazandı.

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Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Kupası son 16 turunda sahasında ağırladığı Salernitana'yı 6-1 mağlup etti.

66. dakikada oyuna giren milli futbolcumuz Kenan Yıldız 1 gol kaydetti. Kenan Yıldız gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı.

Yedekten oyuna girerek maçın kahramanı olan Kenan Yıldız hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

İşte Kenan Yıldız'ın merak edilenleri...

Kenan yıldız kimdir?

Kenan yıldız 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Jahn Regensburg'un akademisinde başlayan Kenan Yıldız iki yıl boyunca Jahn Regensburg altyapısında forma giydi.

Daha sonra Bayern Münih'in altyapısına transfer edildi. Bayern Münih'in altyapısına 2012 yılında, 7 yaşındayken katıldı.

Kenan Yıldız alt yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptı ve Bayern Münih 19 Yaş Altı takıma kadar yükseldi.

Altyapıda toplamda 20 maça çıkan Yıldız 6 gol, 8 asistlik performans gösterdi.

Bayern Münih ile sözleşmesi Temmuz 2022'de sona erdi ve yeni sözleşme imzalanmadı. Kenan Yıldız, 12 Temmuz 2022'de Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla çıktığı son iki resmi maçta 2 gol kaydetti..