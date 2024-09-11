Kabartma tozu yerine bunu dökün, hamur balon gibi şişiyor

Hamur işlerinizde kabartma tozu genellikle kurtarıcınız olur.
Ama kabartma tozu bitmişse ya da bu malzemeyi kullanmak istemiyorsanız, endişelenmeyin.
Hamurunuzun pofuduk ve kabarık olması için kullanabileceğiniz bazı pratik ve doğal alternatifler mevcut.
Mutfakta size yardımcı olacak bu yöntemle hamurunuza doğal bir kabarıklık kazandırabilirsiniz.
Kabartma tozu yerine bunu ekleyin, sonuca inanamayacaksınız.
KABARTMA TOZU YOKSA BUNU KULLANIN
Kabartma tozu yoksa veya kullanmak istemiyorsanız, sirke kullanın. Asidik yapısı sayesinde beyaz sirke, kabartma tozunun sağladığı etkili kabartmayı sunabilir.
Özellikle yüksek asit değeriyle, kabartma tozuna neredeyse aynı etkiyi verebiliyor.
Beyaz sirkeyi tariflerinize kabartma tozuna eşdeğer miktarda ekleyerek, hamurunuzun pofuduk ve kabarık olmasını sağlayabilirsiniz