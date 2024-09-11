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Kabartma tozu yerine bunu dökün, hamur balon gibi şişiyor

Kabartma tozu yerine bunu dökün, hamur balon gibi şişiyor Hamur yoğururken kabartma tozu yerine kullanabileceğiniz bazı alternatifler var. 40 yıllık ustaların sırrını keşfedin ve hamurunuzu nasıl balon gibi şişirip mükemmel kabartabileceğinizi öğrenin.