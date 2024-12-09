Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Haber Merkezi

İki haftalık aranın ardından yeniden bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında vatandaşların merakı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 15 günlük aranın ardından kabine toplanacak.

Türkiye gündeminde yer alan birçok konunun konuşulacağı toplantının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Kabine toplantısının saat 15-16.00 sıralarında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise akşam saatlerinde Kabine'den çıkan kararlara ve görüşülen konulara ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.