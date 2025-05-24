Kablosuz kulaklıkta en çok satılan marka: Listenin başını çekiyor

Haber Merkezi

Dünya genelinde kablosuz kulaklık kullanımındaki artış, 2025'in ilk çeyreğinde rakamlara net bir şekilde yansıdı.

Son verilere göre, kablosuz kulaklık pazarı yılın ilk üç ayında büyük bir büyüme kaydetti.

Canalys’in yayımladığı rapora göre, 2025’in ilk çeyreğinde toplam 78 milyon adet kablosuz kulaklık sevkiyatı gerçekleştirildi.

Kullanıcıların merakla beklediği sorunun yanıtı da netleşti: "En çok satan kablosuz kulaklık markası hangisi?"

EN ÇOK SATILAN KABLOSUZ KULAKLIK MARKALARI

Apple: 18,2 milyon

Xiaomi: 9 milyon

Samsung: 5,6 milyon

Huawei: 4,7 milyon

boAt: 3,9 milyon

Diğer: 36,9 milyon