Kabuklardan gelen mucize… Yüzünüzdeki istenmeyen tüylerin kökünü kurutacaksınız! Yüzünüzde bulunan istenmeyen tüylerden kurtulmanız aslında bu doğal yöntemle oldukça kolay olacak. Tek ihtiyacınız olan ise o yemişin kabukları. İşte istenmeyen tüylerin kökünü kurutan o yöntem…

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İstenmeyen tüylerle başa çıkmak için gerek doğal gerekse medikal birçok yöntem bulunur. Bunlardan en yaygın olanı ise lazer epilasyondur.

Ancak evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri de mevcut olan bu sorunun kökünü ağrısız acısız bir şekilde kurutacak mucize bir yöntem bulunuyor.

Bu yöntemi düzenli olarak uyguladığınızda yüzünüzde istenmeyen tüylerinizden kolaylıkla kurtulabileceksiniz.

İşte, istenmeyen tüylerden kurtaran o yöntem

Sağlık açısından birçok faydası olan yemişler arasında yer alan ceviz en az kendisi kadar kabuklarıyla da çeşitli yararlar sağlıyor.

Kabuklarıyla çeşitli şekillerde sağlık açısından yarar sağlayabildiğiniz ceviz bu kez istenmeyen tüyleriniz içinde bir çözüm sağlıyor.

Ceviz kabukları ile tüylere veda…

İlk olarak avucunuza sığacak kadar ceviz kabuğu alın.

Ardından bu kabukları uygun bir kap içerisinde yakarak kül haline getirin. Bu işlemi yaparken yanıcı jöle tarzı kimyasal maddeler kullanmamaya özen gösterin.

Hazırlamış olduğunuz külleri bir su bardağı suya ekleyerek temiz bir ortamda 12 saat boyunca bekletiniz.

Daha sonra bu suyu gazlı bez ya da pamuk yardımıyla tüylerden kurtulmak istediğiniz bölgeye sürün ve yarım saat boyunca bölgede bekletin.

Düzenli olarak kullandıktan sonra tüylerin nasıl yok olduğuna şahit olacaksınız.