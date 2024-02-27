Kaburga, Ajda, Burma… Hepsini unutun! Yeni moda: Cartier bilezikleri gören kuyumcuya koşacak Mücevher tutkunlarının vazgeçilmezi olan Cartier bilezik modelleri, son dönemlerde büyük ilgi görüyor. Geleneksel mücevher tarzından uzaklaşmak isteyen kadınların tercihi haline geldi. İşte Cartier bileziklerin fiyatı…

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Lüks mücevher ve saat tasarımında adını sıkça duyduğumuz Cartier, son zamanlarda bileklik ve bilezik konusunda da zirveye oynamaya devam ediyor.

Ünlü markanın bilezik modelleri, hem göz alıcı tasarımlarıyla hem de kaliteli malzemeleriyle dikkat çekiyor.

Özellikle günlük kullanıma uygun olmalarıyla bilinen Cartier bilezikler, şıklık ve rahatlık arayanların vazgeçilmezi haline geldi.

Her zevke ve tarza hitap eden Cartier bilezikleri, özel bir bilek ölçüsüne göre tasarlanıyor.

Değerli taşlar, inciler ve özel kaplamalarla kişiselleştirilebilen bu mücevherler genellikle 18 ayar altın kullanılarak üretiliyor. Bu da onları hem estetik açıdan çekici kılıyor hem de kalitesini garantiliyor.

İşte fiyatları…

Cartier bilezik fiyatları

CARTİER / 18 Ayar Love Bracelet 6.1 mm: 251.000,00 TL

CARTİER / 18 Ayar Love Bracelet, Small Model 3.65 mm: 162.000,00 TL

CARTİER / 18 Ayar Beyaz Altın 0,95 Karatlık 177 Parlak Kesim Pırlantayla Süslenmiş 3,65 mm: 995.000,00 TL