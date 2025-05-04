Kabus geri dönüyor... Bu tarihlerde rekor kıracak: Özellikle İstanbul’u işaret etti

Haber Merkezi

2025 yazı çok daha sıcak geçecek gibi görünüyor.

Meteoroloji uzmanları, Temmuz ve Ağustos ayları için önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklık rekorları kırılabilir.

"40 DERECEYİ GÖREBİLİR"

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin uyarıda bulundu.

Sıcaklıkların rekor kırabileceğini belirten Hava Forum, paylaşımında "Son verilere göre ülkemizde Temmuz ve Ağustos aylarında rekor sıcaklıklar ölçülebilir. İstanbul bile 40 dereceyi görebilir. Afrika özel antrenman yapıyor..." ifadelerini kullandı.