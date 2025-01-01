Yağmur Dinç

31 Aralık gecesi düzenlenen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanıyor.

Bir umutla bilet satın alanlar, elindeki rakamların ekrana yansımasını bekliyor.

600 milyon liranın söz konusu olduğu çekilişte şansına inananlar, kıl payı kaçırabiliyor.

Şanslı numaraların belli olması ile büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara "teselli" ikramiyesi veriliyor.

Bu seneki teselli tutarı da açıklandı. Peki; 2024 teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

TESELLİ İKRAMİYESİ 2024

Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 600.000 TL’dir.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.