Kaçış imkansız, her yeri basacak: Çekirge istilası geliyor... İklim değişikliği, çekirgeleri harekete geçirdi. İstilanın başlamasına çok az kaldığı belirtilirken, kaçış ihtimaline ise yok gözüyle bakılıyor.

ensonhaber.com

Çekirge istilaları, tarım arazilerine ve bitki örtüsüne zarar vererek ciddi gıda güvenliği sorunlarına neden olan önemli bir sorundur.

Son zamanlarda, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte, çekirge istilalarının artma ihtimali üzerine artan endişeler bulunmaktadır.

Yeni yapılan bir araştırma, bu konuda önemli bulgular sundu.

Science Advances dergisinde yayımlanan makalede, araştırmacılar Afrika ve Orta Doğu'daki çekirge istilaları riski ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı incelemek için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), Çekirge Merkezi verilerinde yer alan 1985-2020 yıllarındaki çöl çekirge istilalarını analiz etti.

Uzun yıllara dayanan verileri analiz eden araştırmacılar, çekirge istilalarının sıcaklık, yağış, toprak nemi ve rüzgar gibi hava koşullarından güçlü bir şekilde etkilendiğini belirlediler.

Kaçınılmaz istila

Araştırmada, çekirge istilalarının 21. yüzyılın sonunda Batı Avrupa ve Batı Orta Asya'ya doğru yayılmasının beklendiği ifade edildi.

Özellikle, Rubülhali Çölü'nün tatlı su gölleriyle dolmasının ardından yaşanan çekirge istilasının, iklim değişikliğinin etkilerini net bir şekilde gösterdiği vurgulandı.