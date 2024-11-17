Kadayıfı ayrı, kreması ayrı! A101 Dubai Çikolatasına doyuracak; işte çeşitleri…

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A101, tatlı severleri sevindirecek bir haberle geldi.

21 Kasım tarihli indirim kataloğunda, son zamanlarda büyük ilgi gören Dubai Çikolatası, A101 raflarında yerini alacak.

Hem kremasıyla hem de kadayıfı ile ünlü bu lezzet, A101'in uygun fiyatlarıyla tatlı tutkunlarının gözdesi olacak.

Çeşit çeşit seçenekleriyle raflarda yerini alacak olan Dubai Çikolatasını denemeyen kalmayacak! İşte fiyatlar:

Beyoğlu Dubaco Antep Fıstıklı ve Çıtı Kadayıflı Dubai Kreması 199 TL

Alyan Kadayıflı Fıstıklı Dubai Çikolata 49 TL

Beyoğlu Dubai Duo Çıtı Kadayıflı ve Antep Fıstıklı Gofret 25 TL

Beyoğlu Dubaco Kadayıflı Fıstıklı Dubai Çikolata 179 TL

Patiswiss Kadayıflı Fıstıklı Dubai Çikolata 99 TL