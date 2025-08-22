Kadın polis olma şartları 2025: Akademik ve fiziki kriterler

Kadın adayların polis olabilmek için hem fiziki hem de akademik olarak belirlenen kriterleri sağlamaları gerekiyor.

Polislik, sadece güçlü bir bedene sahip olmayı değil, aynı zamanda disiplinli bir zihin, hızlı refleksler ve stresle başa çıkabilme yeteneğini de gerektiriyor.

Bu nedenle adayların boy, kilo, sağlık durumu ve fiziki yeterlilik testleri gibi ölçütleri karşılamalarının yanı sıra, eğitim ve sınav başarılarıyla da akademik yeterliliklerini kanıtlamaları şart.

Ayrıca adli sicil kaydı temizliği, psikolojik sağlamlık ve toplumsal sorumluluk bilinci gibi kriterler de kadın polis adayları için dikkatle değerlendiriliyor.

"Kadın polis olma şartları nedir?" ve "Kadın polis boy ve kilo sınırı" gibi detayları derledik.

İşte kadınların polis olmak için sağlaması gereken şartlar...

KADIN POLİS OLMA ŞARTLARI 2025

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) başvurusu için en az lise mezunu olmak.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvurusu için önlisans veya lisans mezunu olmak.

18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak.

30 yaşından gün almamış olmak.

Minimum boy: 162 cm

Beden Kitle İndeksi (BMI): 18–27 aralığında olmalı.

Polis Sağlık Yönetmeliği’ndeki şartları karşılamak.

Silah taşımaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Fiziki yeterlilik testlerini başarıyla geçmek.

Adli sicil kaydının temiz olması; yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Siyasi parti üyesi olmamak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

POMEM için KPSS P3 türünden en az 60 puan almak.

PMYO başvurularında YKS TYT sınavından yeterli puan almak.

Psikoteknik ve mülakat aşamalarını başarıyla geçmek.