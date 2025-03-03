Kadınlar Günü ne zaman? 2025 Dünya Kadınlar Günü hangi gün ?

Hüseyin Topuz

Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı. Vatandaşlar 2025 Kadınlar Günü hakkındaki aramalarına hız kazandırdı.

Dünya Kadınlar Günü hangi gün kutlanacak sorusu son günlerde sık sık merak edilmektedir.

Bilindiği üzere Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış olarak her yıl kutlanan uluslararası bir gündür.

Türkiye'de Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında kutlanmıştır. Ancak yaygınlaşmsı 1975 yılından sonra olmuştur.

Mart ayına girdiğimiz şu günlerde Kadınlar Günü hakkında aramalar hız kazandı.

Peki 2025 Dünya Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Kadınlar Günü ne zaman?

2025 Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 2025 Cumartesi günü kutlanacak.