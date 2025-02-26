Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi?

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Mart ayı yaklaşırken, hediyelerini ve özel paylaşımlarını hazırlamak isteyenler “Kadınlar Günü ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadın haklarına dikkat çekmek ve kadınların toplumdaki yerini vurgulamak amacıyla kutlanacak.

Bu anlamlı gün, pek çok ülkede çeşitli etkinliklerle anılırken, bireyler de sevdiklerine özel jestler yaparak Kadınlar Günü’nü unutulmaz kılmak istiyor.

Peki, 8 Mart 2025 hangi güne denk geliyor? Kadınlar Günü resmi tatil mi?

8 MART KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN, RESMİ TATİL Mİ?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor.

Birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel gün, bazı ülkelerde resmi tatil ilan edilse de Türkiye’de resmi tatil kapsamında yer almıyor.

Ancak sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurumlar, kadın haklarına yönelik etkinliklerle bu anlamlı günü kutlamaya hazırlanıyor.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Kadınların hak mücadelesi, 1909 yılına kadar uzanıyor. Ancak bu özel gün, zamanla farklı tarihlerde kutlanmış ve resmiyet kazanmamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977’de aldığı kararla üye ülkeleri, kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü "Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü" olarak kabul etmeye davet etti.

Dünya genelinde “Emekçi Kadınlar Günü” olarak da bilinen bu gün, kadınların oy hakkı, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve toplumsal eşitlik konusundaki mücadelelerine adanmış önemli bir tarihtir.