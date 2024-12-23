Kadınlara 2025 müjdesi: Çift maaş veriliyor

Yağmur Dinç

2025 yılına yaklaşırken, sosyal yardım destek ödemeleri de milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor.

Özellikle kadınlara yönelik destekler, birçok kişiye nefes oluyor.

2025'te de kadınlar eşlerinden ve babalarından maaş alarak çifte maaş avantajına sahip olabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yeni düzenlemeyle ilgili şartları daha önce de açıklamıştı.

ÇİFT MAAŞ İMKANI

Kadınların hem eşinden hem de babasından maaş alabilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği şartlara bağlı.

Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar, kendi emekli maaşlarını ve eşlerinden kalan ölüm maaşlarını alabilecek. Bu düzenleme, kadınların hayatını kolaylaştıran önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

2008 yılı öncesi, farklı kurumlar üzerinden çift maaş almak mümkünken, 2008 sonrasında bu durum sınırlı hale geldi. Ancak bazı özel durumlar ve ölüm tarihine göre, çift maaş ödemesi yapılabiliyor.

PRİM ŞARTI

Çifte maaş almak için belirli prim şartlarına uyulması gerekiyor. 2008 sonrası Bağ-Kurlu ve Emekli Sandığı’na tabi olanlar için 1800 gün prim, SSK’lı olanlar için ise 900 gün prim ödeme şartı aranmaktadır.

Eksik günler doğum ya da askerlik borçlanması ile tamamlanamıyor.

Ayrıca, Yargıtay'ın son kararına göre hem anneden hem de babadan yetim maaşı alınması mümkün olabiliyor.

2008 SONRASI DİKKAT

1 Ekim 2008 sonrasında, yetim kız çocukları hem anne hem de babasından maaş alabiliyor. Bu durumda, yüksek olan maaşın tamamı, diğerinin ise yarısı ödeniyor. Ancak evlilik durumunda maaşlar kesiliyor.