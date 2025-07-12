Kadınlara müjde: BİM’e Dyson Airwrap ve Airstrait muadili geliyor... İşte fiyatları

Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, 18 Temmuz 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Her hafta uygun fiyatlı ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken BİM, bu kez de birçok kategoriden ilgi çekici ürünlerle raflarını süsleyecek.

Teknoloji meraklılarından mutfak tutkunlarına, kampçılardan oyuncak arayan ebeveynlere kadar herkesin ilgisini çekecek ürünler 18 Temmuz itibarıyla satışta olacak.

Yaz tatilini ekstrem sporlarla geçirmek isteyen tüketiciler için Off-Road ATV sınırlı sayıda satışa sunuacak.

Kişisel bakımına önem veren tüketiciler içinse saç şekillendirme seti ve oje kurutucu gibi ürünler satışta olacak.

BİM aktüel ürünleri her zaman olduğu gibi bu hafta da sınırlı stoklarla satışa sunulacak.

İşte BİM 18 Temmuz indirim kataloğu: