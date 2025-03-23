Kadınları Sırtında Taşıyor, Ayda 90 Bin TL Kazanıyor! Bu Mesleği Duyan İşi Bırakıyor...

Yağmur Uçar

Çin'in Şandong eyaletindeki Tai Dağı, turistler için popüler bir tırmanış noktası.

26 yaşındaki Xiao Chen için ise oldukça kazançlı bir iş sahasına dönüşmüş durumda.

Rehberlik yapan Chen, dağa tırmanırken zorluk çeken turistlere, özellikle kadın ziyaretçilere, son 1.000 basamaktaki yorgunluklarını atmalarına yardımcı olmak için onları kucaklayarak zirveye taşıyor.

İNANILMAZ BİR GELİR SAĞLIYOR

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 1.532 metre yüksekliğindeki Tai Dağı'nda turistlere eşlik eden Chen, bu ilginç "yan iş" sayesinde ayda 240 bin TL'nin üzerinde bir gelir elde ediyor.

25 ila 40 yaş arasındaki turistlere "tırmanış arkadaşı" olarak hizmet veren Chen, günde iki kez dağa tırmanarak günlük gelirini artırıyor.

Gündüz tırmanışlarında 83 dolar, gece tırmanışlarında ise 54 dolar kazanıyor. İyi bir ayda, kazancı 6.400 dolara (yaklaşık 243 bin TL) kadar çıkabiliyor.

Xiao Chen, bu yöntemle yılda ortalama 42 bin dolar (yaklaşık 1.6 milyon TL) kazanarak, Tay Dağı'nda rehberlik yapan diğer birçok kişiden çok daha yüksek gelir elde ediyor.

Bir turistin son 1.000 basamaktaki tırmanışını kucaklayarak taşıması ise Chen'in yaklaşık yarım saatini alıyor.