Kadir Gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler Kadir Gecesi, Müslümanlar için manevi değeri büyük bir gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gecede, çekilecek zikirler ve tesbihler araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

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Kadir Gecesi, İslam inancına göre son derece kutsal ve önemli bir gece olarak kabul edilir.

Bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.S) vahiy olarak indirilmeye başlandığı gece olarak bilinir.

Kadir Gecesi, dua kapılarının sonuna kadar açıldığı, yapılan ibadetlerin sevabının kat kat fazla olduğu bir zaman dilimidir.

Bu özel gecede yapılan duaların, çekilen zikirlerin, tesbihlerin ve ibadetlerin büyük bir önemi vardır.

İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler ve tesbihler...

Kadir Gecesi’nde çekilecek zikirler

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

Kadir Gecesi’nde çekilecek tesbihler

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."

Esma-ül Hüsna: Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerini zikretmek de sıkça tercih edilen bir ibadettir. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" gibi Allah'ın isimlerini zikrederek manevi bir huzur elde etmeye çalışabilirsiniz.