Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün idrak edilecek?

Hüseyin Topuz

Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir gecesinin hangi güne denk geldiği son günlerde gündemde yer alıyor.

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen mübarek bir gecedir.

Bin aydan daha hayırlı gece olarak adlandırılan Kadir gecesi bilindiği üzere Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir.

Kadir gecesinde ibadet etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kadir gecesi ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih...

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.