Kafanızı buraya koyduysanız dikkat; O riski taşıyorsunuz...

Yağmur Dinç

Güzelliğin gizli maliyeti, sağlığınız olabilir.

Rahatlatıcı bir gün veya yeni bir görünüm için kuaföre rutin bir ziyaret, tek bir yanlış hareketle hayatınızı sonsuza dek değiştirebilir.

Kaliforniya'da bir kadın, güzellik salonunun lavabolarından birinde saçını yıkattıktan sonra felç geçirdiğini söyledikten sonra bir güzellik salonuna dava açtı.

48 yaşındaki Elizabeth Smith, San Diego'daki KGTV'ye , yerel güzellik salonunu ziyaret edip saçını 10 dakika yıkattıktan sekiz gün sonra sol kolunda ve bacağında güçsüzlük hissettiğini söyledi.

Bir hafta sonra büyük bir felç geçirdi. "Yaşayacağımı düşünmüyorlardı," diye hatırladı.

Felç, Smith'te güç, denge ve görme sorunlarının yanı sıra hareket ederse onu öldürebilecek bir beyin pıhtısı bıraktı.

YIKAMA POZİSYONUNA DİKKAT

Uzmanlar bunun güzellik salonu felç sendromu olarak bilinen yaygın bir durum olduğunu söylüyor.

Bu sendrom, beyne giden dört ana atardamardan birinde yaralanma, yırtık veya kan pıhtısı olduğunda ortaya çıkar.

Güzellik salonu felç sendromunu önlemenin en iyi yolu, boynun tamamen veya uzun süre aşırı uzatılmasından kaçınmak ve salonda saç yıkama sırasında etkili bir boyun desteğine sahip olduğunuzdan emin olmaktır.