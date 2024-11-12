Kahve Tutkunlarına Gün Doğdu! BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor: İşte Fiyatı

Haber Merkezi

Türkiye’nin en popüler zincir marketlerinden BİM, yeni kataloğuyla geniş bir ürün yelpazesini müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu kez, BİM’de büyük ilgi görecek birçok ürün yer alıyor.

20 Kasım’dan itibaren geçerli olacak bu katalogda, kamp ve seyahat severler için çekme karavan; evinde kahve keyfi yapmak isteyenler için otomatik espresso makinesi; iç mekan havasını temizlemek isteyenler için hava temizleyici gibi ilgi çekici seçenekler yer alıyor.

Ayrıca, mutfaklarda şıklığı ve pratikliği bir arada sunan siyah cam ocak, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar da uygun fiyatlarla müşterilerini bekliyor.

İşte BİM 20 Kasım indirim kataloğu: