Kahvenize bir kaşık ekleyin, o hastalıklardan korunmayı garantileyin

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Güne başlamadan veya gün içerisinde birçok kişinin en çok tercih ettiği içecekler arasında ilk sırada yer alan kahve çeşitli baharatların veya tohumların yardımıyla daha besleyici hale getirmek mümkün oluyormuş.

Kahvenizi hem daha besleyici hem de sağlıklı hale getiren bu yöntemler arasında yer alan keten tohumu kahveye bir kaşık eklendiğinde adeta o hastalıklara karşı bir kalkana dönüştürüyormuş.

Sizde sabah kahvenizi hazırladığınızda içine bir kaşık keten tohumu ekleyin kalp sağlığından kanser hastalıklarına kadar bakın hangi hastalıklardan korunmanıza yardımcı oluyormuş görün.

1 KAŞIK KOYMAK YETİYOR

Kahve zaten başlı başına güçlü bir antioksidan kaynağı olarak tüketilirken içerisine ekleyeceğiniz keten tohumu etkileriyle sizi şaşkına çevirecek. Keten tohumu, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına yardımcı olur, beyin fonksiyonlarını destekler ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkiler sunar.

Keten tohumu eklediğinizde kahvenin sağlığa olan faydaları katlanarak artıyormuş. İşte kahve ve keten tohumunun süper etkileri:

Kan şekerini ve kolesterol seviyelerini dengeleyerek diyabet riskini azaltır.

Kalp sağlığını destekleyerek damarları korur.

Beyin fonksiyonlarını geliştirerek Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların riskini düşürür.

Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak sağlığına katkıda bulunur.

İçeriğindeki lignan bileşenleri sayesinde meme ve prostat kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

Oksidatif stresi azaltarak yaşlanmayı geciktirir ve hücre yenilenmesini destekler.

BU ŞEKİLDE KULLANMAK ETKİLİ OLUYOR

Keten tohumunu bütün halde kahveye eklemek pek etkili olmaz, çünkü sert kabukları nedeniyle vücut bu besinleri tam olarak sindiremez. Bunun yerine, öğütülmüş keten tohumunu kahvenize ekleyerek tüm besin değerlerinden maksimum şekilde faydalanabilirsiniz.

Eğer sağlıklı bir yaşam sürmek istiyor, ancak günlük alışkanlıklarınızı değiştirmekte zorlanıyorsanız, bir fincan kahvenize bir kaşık keten tohumu ekleyerek bile büyük bir adım atabilirsiniz! Küçük bir dokunuşla büyük faydalar elde etmek mümkün.