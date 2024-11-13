Kahvenize limon dilimi atın, bakın neler olacak...

Yağmur Dinç

Kahve ve limon mu...

Kulağınıza garip gelebilir, ancak hemen vazgeçmeyin.

Kahveyi limonla içmek, alışılmışın dışında bir kombinasyon olsa da faydaları hat safhada.

Herkes çaya diye biliyor, ama bakın kahveye bir dilim limon atmak ne işe yarıyor...

İŞTE FAYDALARI

Limon, asidik yapısıyla sindirimi kolaylaştırabilir ve kahveyle birleştiğinde bazı kişilerde mideye iyi gelebilir.

Hem kahve hem de limon, antioksidan açısından zengin gıdalardır. Birlikte tüketildiklerinde bu özellikleri birleşebilir.

Kahvenin acılığına karşı limonun ekşi ve ferahlatıcı tadı bazılarına hoş bir denge sağlayabilir.