Kahveye bir yaprak atın, asidini sıfırlayın! Hayatınız kurtulacak...

Yağmur Dinç

Kahve tutkunları için mide hastalıkaları ile mücadele etmek zor olabilir. Özellikle reflü ve gastrit gibi problemleri olanlar, kahveyi zevkle içemez.

Ancak bu yöntem sayesinde, kahvenin asidi kalmayacak; rahatlıkla içebileceksiniz.

ASİT AZALTAN BİTKİ

Kahveyi hazırladıktan hemen sonra defne yaprağını eklemeniz yeterlidir.

Hazır kahve içmeye alışkınsanız, kahvenizi hazırlamak için kabın içine kaynar su döktükten sonra defne yaprağını eklemelisiniz.

Acılığı azaltacak, kahvenize daha narin ve hoş kokulu bir aroma kazandıracak.