Kahveyle birlikte tüketilmemesi gereken ilaçlar listelendi: Faydadan çok zarar veriyor!

Hemen herkesin günlük rutinleri arasında yer alan kahve her ne kadar sevilerek tüketilen içecekler arasında yer alıyor olsa da bazı ilaçların kahveyle tüketilmesi tüm faydaları ortadan kaldırıyormuş.

Yapılan bir araştırma sonucunda ortaya çıkan listede kahveyle birlikte tüketildiğinde faydalarında eser kalmayan ilaçlar belli oldu.

Özellikle merkezi sinir sistemini etkileyen ya da emilim hassasiyeti bulunan ilaçları kahveyle tüketmek meğer tedavi sürecini olumsuz etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyormuş.

BU İLAÇLARI KAHVEYLE BİRLİKTE TÜKETMEYİN

Kafein meğer pek çok ilaçla temas ettiğinde ilacın faydalarını ortadan kaldırıyormuş. Bu ilaçlar arasında ilk sırada ise soğuk algınlığı ilaçları yer alıyormuş.

Soğuk algınlığı ilaçları ile kafein birleştiğinde psödoefedrin adlı bir uyarıcı özellik devreye girerek çarpıntı, huzursuzluk ve uyku sorunlarına neden olarak ilacın faydalarını da olumsuz etkiliyormuş.

Levotiroksin gibi tiroid hormon ilaçlarının sabah saatlerinde aç karnına alınması gerekirken hemen ardından içilen kahve, bu ilaçların emilimini azaltabiliyor. Böylece hastalığın belirtileri yeniden ortaya çıkabiliyor. Kahve içmek için en az 30 ila 60 dakika beklemek öneriliyor.

Kahveyle birlikte tüketilmemesi diğer bir ilaçlar ise antidepresanlar. Serotonin seviyesini düzenleyen antidepresanlarla birlikte kafein tüketmek, hem ilaçların parçalanma sürecini etkileyebilir hem de yan etkilerin artmasına neden olabilir. Karaciğerin ilaçları işleme hızını değiştiren kafein, ilaçların beklenenden daha uzun süre etkili olmasına yol açabiliyor.

Son olarak kalp ve tansiyon ilaçları da kahveyle birlikte tüketilmemesi gereken ilaçlar arasında yer alıyor. Özellikle ritim düzenleyici ve tansiyon düşürücü ilaçlar kahveyle birlikte tüketildiğinde etkisini göstermiyor.