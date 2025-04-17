Kakava Şenlikleri 2025 ne zaman? Kakava'da neler yapılır?

Yağmur Uçar

Kakava'nın kökeni, Orta Asya’dan gelen eski Türk ve Roma mitolojisinde doğa, bereket ve baharın gelişini kutlayan ritüellere dayanır.

Aynı zamanda Baba Fingo adlı efsanevi bir figürle de ilişkilendirilir. Romanlar Baba Fingo’nun bir gün geri döneceğine inanır.

Hem eğlence hem de mistik ritüellerin bir arada yaşandığı bu şenlikler, hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çeker.

Peki; Kakava Şenlikleri ne zaman kutlanacak? İşte 2025 tarihi...

KAKAVA ŞENLİKLERİ NE ZAMAN 2025

Kakava Şenlikleri, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenir ve Hıdırellez ile aynı tarihlere denk gelir.

KAKAVA RİTÜELLERİ

5 Mayıs akşamı:

Şenlikler genellikle Edirne Sarayiçi bölgesinde başlar.

Müzik ve dans gösterileri (özellikle Roman müzikleri ve göbek dansı),

Ateş yakma ve bu ateşin üzerinden atlama (kötü ruhlardan arınmak için),

Piknikler, eğlenceler ve yerel yemeklerin ikramı,

6 Mayıs sabahı:

Tunca Nehri kıyısında toplanılır.

Nehirde ritüeller yapılır (örneğin dileklerin suya bırakılması).

Baba Fingo’nun geleceğine dair umutla nehir beklenir.