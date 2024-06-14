Kalem gibi sarmaların sırrı! Bu bayram herkes soracak... Bayram sofralarının baş tacı sayılacak bir lezzet olan yaprak sarması, ince uzun şekliyle göze de hitap ediyor. Kalem gibi sarmaların sırrı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor.

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Zeytinyağlı yaprak sarmasının Türk kültüründeki yeri çok başkadır. Özel günlerde sofranın olmazsa olmazlarından sayılan sarma, iç harcı ve asma yaprağının bütünleşmesiyle lezzetli bir hal alır.

Önümüzdeki bayram için sarma saracak olanlar, ipuçlarına da göz atıyor.

Yaprak sarması kalem gibi olsun isteyenler, püf noktasını araştırıyor.

Peki, zeytinyağlı yaprak nasıl ince sarılır? Kalem gibi sarmaların sırrı...

İncecik sarma yöntemi

İncecik kalem gibi sarmalara sahip olmak istiyorsanız poşet yöntemi çok işinize yarayacak. Buzdolabı poşeti ya da herhangi bir ince poşet ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İlk olarak poşeti bir masaya koyun ardından üzerine saracağınız yaprağı ve iç harcını koyun sonra poşeti alttan üzerine kapatıp ucuyla yuvarlamaya başlayın.

Bu yöntem ile hem ince hem de hızlı bir şekilde sarabileceksiniz.