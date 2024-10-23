Kalorifer peteklerini bu yöntemle temizleyin, ısıtma verimliliğini anında arttırın...

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Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kombilerin bakımları ve kalorifer peteklerinin bakımları da yapılmaya başlandı.

Çoğu kişinin kombileri açmaya başlamasıyla ısıtma verimliliğinde yaşanan düşüş sonrası petek temizliği konusunda çoğu kişi tarafından temizlik yöntemleri araştırılmaya başlandı.

Tüm yaz boyunca kullanılmayan peteklerin içerisinde biriken toz peteklerin ısınmasında ve evin hava kalitesinin bozulmasını olumsuz yönde etkileyen durumların başında yer alır. Ancak petek temizliği yaparken uygulayacağınız bu yöntem peteklerinizin içini tertemiz yaparken ısıtma verimliliğini de arttıracak.

HEM TERTEMİZ OLUYOR HEM VERİMİ ARTIYOR...

Peteklerin içerisinde biriken toz sıcak havanın dolaşımını zorlaştırdığından ısıtma verimliliğini düşüren etkenlerin başında yer alır.

Ayrıca sadece sıcak hava dolaşımını değil aynı zamanda hava kalitesinde de olumsuz etkilere neden olan tozlar havaya karışarak alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyorlar.

Bu tür sebeplerden ötürü havalar soğumaya başladığı zamanlarda temizlenmesi ve ardından çalıştırılması önerilen petekler bu yöntemle adeta ilk günkü gibi oluyor.

Bu yöntemde tek yapmanız gereken ıslak bir havluyu peteğin altına sermek ve ardından fön makinesini soğuk ayarda çalıştırarak peteğin içerisine üflemesini sağlamak. Bu yöntemle peteklerin içerisinde biriken toz ıslak havluya yapışacak ve peteklerinizin içinde toz adına bir şey kalmayarak ısıtma verimliliğini arttırmanızda etkili olacak.