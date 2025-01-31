Kalp krizi nedir? Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Hüseyin Topuz

Kalp krizi, günümüzde en sık rastlanan ve en tehlikeli sağlık problemlerinden biridir.

Kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu ortaya çıkan bu durum, acil müdahale gerektirir ve tedavi edilmezse ciddi sonuçlara yol açabilir.

Kalp krizi belirtileri bazen aniden ortaya çıkarken, bazen de hafif şikayetlerle kendini belli edebilir.

Bu nedenle belirtileri iyi tanımak ve erken önlem almak hayati önem taşır. Kalp krizinde hızlı müdahale edilmezse hayati risk oluşturabilir.

Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak yaygın belirtiler şunlardır...

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir?

- Göğüste sıkışma, baskı veya yanma hissi

- Nefes darlığı

- Dinlenirken veya hafif hareketle bile zor nefes alma

- Sol kol ve omuzda ağrı

- Ani ve aşırı terleme

- Baş dönmesi ve bayılma

- Mide bulantısı ve kusma