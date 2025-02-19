Kan grubunuz sizi genç tutuyor olabilir! Meğer o kan grubu yaşlanmayı geciktiriyormuş

Haber Merkezi

Yaşlanma nedenleri üzerinde yapılan bir dizi araştırma çeşitli nedenleri ortaya koyarken son olarak yapılan bir araştırma kan grubunun yaşlanma üzerindeki şaşırtıcı etkilerini ortaya koydu.

Yapılan araştırmalarda uzmanlar, genetik yapı, çevresel faktörler ve beslenme alışkanlıklarının yaşlanmada kritik rol oynadığını vurgulasa da, kan grubunun da bu süreci etkileyebileceğini belirtiyor.

Yeni araştırmalarla birlikte o kan grubuna sahip olan kişiler diğer kan gruplarına nazaran yaşlanma belirtilerini oldukça geciktirebiliyormuş.

O KAN GRUBU DAHA GEÇ YAŞLANIYOR!

Yapılan çalışmalarla birlikte, özellikle B kan grubuna sahip kişilerin yaşlanma sürecine karşı daha dirençli olduğunu tespit etti.

Araştırmalara göre, bu gruba sahip bireylerde hücre onarımı ve doku yenilenmesi daha hızlı gerçekleşiyor. Bu da hem cildin genç kalmasını sağlıyor hem de vücudun yaşlanmaya bağlı değişimlere daha geç maruz kalmasına yardımcı oluyor.

Japonya'da "Deneysel Gerontoloji" dergisinde yayınlanan bir başka çalışma da, B kan grubunun daha uzun yaşam süresiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.