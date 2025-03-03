Kanlı ay tutulması ne zaman 2025? Türkiye'den izlenebilecek mi?

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Ayın kızıl bir görünüme büründüğü kanlı ay tutulması, gökyüzü meraklılarının en çok takip ettiği doğa olaylarından biri.

Güneş, dünya ve ayın tam hizalanmasıyla meydana gelen bu eşsiz olay, atmosferin mavi dalga boylarını filtrelemesi sonucu ayın kırmızımsı renge bürünmesine sebep oluyor.

Peki, 2025 kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Türkiye’den izlenebilecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2025 yılında iki tam Ay tutulması yaşanacak ve her ikisi de "Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılacak. Bu tutulmalarda Ay, Dünya'nın gölgesi nedeniyle kızıl bir renge bürünecek.

İlk Kanlı Ay Tutulması, 13-14 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. 14 Mart günü, öğleden sonra 12’den sonra başlayan bu görsel şölen yaklaşık üç buçuk saat sürecek.

Tutulma; Avrupa, Afrika, Amerika kıtaları, Asya'nın doğusu ve okyanus bölgeleri dahil geniş bir coğrafyadan gözlemlenebilecek.