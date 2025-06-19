Kanser maddesi tespit edildi! Ünlü un markası raflardan kalkıyor

Almanya Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL) tarafından yapılan incelemeler sonucunda halk sağlığını tehdit eden un markası hakkında toplatılma kararı alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda Jura Naturheilmittel GmbH tarafından dağıtımı yapılan İtalya menşeli olan organik kestane ununda küf mantarı toksini olan aflatoksine rastlanıldı.

Söz konusu maddenin ise uzun süreli tüketimlerde kansere yol açabilecek tehlikede olması nedeniyle ilgili ürünlerin market raflarından toplatılmasına karar verildi.

16 EYLAETTE SATIŞI YAPILIYORDU

Uzun vadeli tüketimde kansere davetiye çıkaran aflatoksin tespit edilen organik kestane unlarının Almanya genelinde toplamda 16 eyalette satışa sunulduğu belirtildi.

Kek, ekmek, kurabiye gibi hamur işleri için sıkça tercih edilen bu unun tehlike arz etmesi, özellikle evlerinde stok yapan tüketiciler için önem taşıyor.

Yetkililer, belirtilen parti numarasına sahip ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve derhal imha edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Geri çağırma kapsamında olan ürün bilgileri:

Ürün Adı: Organik Kestane Unu (Farina di Castagne Bio)

Üretici: Fratelli Castellino s.r.l. – İtalya

Dağıtıcı Firma: Jura Naturheilmittel GmbH

Paket Gramajı: 500 gram

Son Tüketim Tarihi: 31 Ocak 2026

Parti Numarası: Lot Nr. 15/24