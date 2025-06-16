Kanserojen tespit edildi! Ünlü çay markası raflardan kalkıyor

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Dünya genelinde sağlığı tehdit eden ürünlerin tespiti hız kesmeden devam ederken Almaya’da satışı yapılan ünlü çay markası hakkında toplatılma kararı alındı.

Exper Handels GmbH tarafından üretilen ve “Selen-Form & Purifying” adıyla piyasaya sürülen bitki çayı, insan sağlığına zararlı Danthron maddesi içerdiği gerekçesiyle acil olarak piyasadan çekiliyor.

Yapılan incelemelerde Danthron maddesi tespit edilen çayları satın alan tüketicilerin derhal kullanmayı bırakmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

KANSER RİSKİ TAŞIYOR!

Söz konusu, çayların ise özellikle 40 gramlık ambalajlarda veya 20’li poşet formunda, 06/2027 son kullanma tarihine ve LOT: 04/24 parti numarasına sahip ürünler risk grubunda yer aldığı belirtiliyor.

Yetkililer tarafından, Danthron’un vücutta ciddi yan etkilere yol açabileceği vurgulanarak ilgili ürünlerin tüketiminin bırakılması gerektiği belirtiliyor. Sindirim sistemi üzerinde müshil etkisi yarattığı bilinen bu kimyasalın, özellikle uzun süreli kullanımda kansere neden olabileceği vurgulanıyor.

Bu nedenle ürünü satın alanların kesinlikle tüketmemesi, ellerindeki çayı derhal iade etmeleri isteniyor.

Firma, geri çağırma kapsamında müşterilere kolaylık sağlıyor. İade işlemi fiş ibrazı olmadan da yapılabiliyor ve ürün bedeli eksiksiz geri ödeniyor.