KAP’a bildirildi: Ünlü kırtasiye devi mali darboğaza girdi!

Kırtasiye sektörünün önde gelen isimlerinden olan ve Anadolu Grup çatısı altından faaliyet gösteren Adel Kalemcilik mali darboğaza girdiğini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla dikkat çeken şirket, 2024 yılında hem gelir hem de istihdamda dikkat çeken bir daralma yaşadı.

Mali durumuna ilişkin verileri KAP yoluyla kamuoyu ile paylaşan şirketin satış gelirinde yaşadığı düşüş dikkat çekti.

İŞGÜCÜNDE DARALMAYA GİDİLDİ

Yaşanan mali darboğaza ilişkin paylaşılan verilerde şirketin, 2024’ün ilk yarısında 2,7 milyar TL ciro elde ederken bu rakamın geçtiğimiz yılın ilk döneminde kıyasla yüzde 17’lik bir gerileme yaşadığı ortaya konuldu.

Şirketin gelirlerindeki bu düşüş, genel ekonomik koşullardaki dalgalanmalara, artan maliyet baskılarına ve sektörel talepte yaşanan azalmaya bağlanıyor.

Yaşanan gelir kaydı nedeniyle işgücünde azalmaya gidilmesine karar verilirken 2024’ün mart ayında 339 olan çalışan sayısının 281 kişiye gerilediği öğrenildi.

KAP üzerinden yapılan açıklamada Adel Kalemcilik, mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmaya yönelik adımlar attığını ve bu kapsamda iş gücünde daralmaya gittiğini belirtti. Ayrıca şirket, yeniden yapılanma sürecinin piyasa koşullarına bağlı olarak sürdürüleceğini ifade etti.