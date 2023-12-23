Kapadokya ötesi: Sıcak hava balonuna binilen yerler Yalnızca Kapadokya'ya aitmiş gibi düşünülen ancak dünyanın birçok yerinde yaşayabileceğiniz balon turizmi heyecanına göz atalım. İşte Türkiye'de ve dünyada balona binilebilen en güzel yerler...

ensonhaber.com

Son yılların en popüler turizm seçenekleri arasında "balon turizmi" yer alıyor.

Türkiye, iklimi ve tarihi manzarası açısından en uygun ülkeler arasında yer alıyor.

Öyle ki, sıcak hava balonu denildiğinde Nevşehir ve Kayseri'yi kapsayan Kapadokya'ya dünyanın dört bir yanından akın ediliyor.

Kapadokya'ya ilk sıcak hava balonu, kaset üreticisi Raks tarafından 1984 yılında getirildi.

O günden beri sıcak hava balonları ile gökyüzünde geçirilen vakit, eşsiz bir deneyim sunuyor.

Peki, Kapadokya dışında nerelerde balona biniliyor? İşte Türkiye'de ve dünyada balon turizmi...

Türkiye'de balon

Travertenlerin muhteşem görüntüsü ve Hierapolis Antik Kenti ile görsel şölen sunan Pamukkale, balon turizmiyle oldukça ilgi görüyor.

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, sıcak hava balonuyla resmi uçuşlar 2020 yılında başladı.

Tarihin beşiği olan; aynı zamanda medeniyetlerin, krallıkların ve savaşların gerçekleştiği bir yer olan Ankara'nın Polatlı ilçesinde balon turları 2016 yılında başladı.

Karadeniz yaylalarında 'balon' turizmi Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda uçuşlar başladı.

Amerika Birleşik Devletleri

Birçok Amerikan eyaleti, sıcak hava balonu turları sunar. Özellikle Arizona'daki Sedona, New Mexico'daki Albuquerque ve California'daki Napa Vadisi gibi bölgelerde popülerdir.

Fransa

Loire Vadisi, şarap üretimi ve tarihi şatolarıyla ünlüdür. Bu bölgede sıcak hava balonu turları, ziyaretçilere nefes kesici bir manzara sunar.

Güney Afrika

Güney Afrika'nın şarap üretim bölgeleri, sıcak hava balonu turları için idealdir. Stellenbosch ve Franschhoek gibi bölgelerde bu tür aktiviteler bulunabilir.

İsviçre

İsviçre'nin Alp dağları, sıcak hava balonu turları için muhteşem bir zemin sunar. İsviçre'nin farklı bölgelerinde bu tür etkinlikleri bulabilirsiniz.

Yunanistan

Santorini adası, güzel manzaraları ve Akdeniz'in muhteşem manzaralarını görmek isteyen ziyaretçiler için sıcak hava balonu turları sunmaktadır.