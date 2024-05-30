Kapı kollarındaki bu plastik parça bakın ne işe yarıyor

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Aslında hayatımızı kolaylaştıran ancak ne işe yaradığı bilinmeyen birçok eşya var.
Bunlardan birisi de kapı kolu stoperi.
Kapı kollarında bir yüzük gibi duran bu plastik parçanın ne işe yaradığı sıklıkla merak ediliyor.
Bakın kullanım amacı aslında ne imiş...
Kapı koluna takılan PVC parçalar bir süs değil, aslında eşyalarınızı koruyan bir şey.
Kapı ve pencereleriniz duvarlarınıza zarar vermesini engelleyen stoper, nalburlarda satılıyor.
Kullanımı oldukça pratik ve kolay olan bu ürün sayesinde kapı - pencere kollarınızın duvara çarpması ile oluşan izler ve sesleri engelleyebilirsiniz.