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Kapı kollarındaki bu plastik parça bakın ne işe yarıyor

Kapı kollarındaki bu plastik parça bakın ne işe yarıyor Birçok mekanda kapı kolunda denk gelebileceğiniz bu plastik parçanın işlevi pek bilinmiyor. Ancak öyle bir faydası var ki; yanıtı haberimizde...