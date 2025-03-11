Kaportacıların sırrı ortaya çıktı! Arabanızın kaputuna kola dökün, sonucu görün

Haber Merkezi

Günümüzde araç temizliği için kullanılan kimyasal ürünler hem pahalı hem de çevreye zarar verebiliyor.

Ancak sosyal medyada hızla yayılan yeni bir temizlik yöntemi, herkesin ilgisini çekti!

Bir kadının, arabasının kaputundaki inatçı lekeleri temizlemek için kola, kabartma tozu ve bulaşık deterjanı karışımını kullanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Eğer siz de doğal ve ekonomik bir çözüm arıyorsanız, bu yöntemi dikkatlice deneyebilirsiniz.

Ancak aracınızın boyasına zarar vermemek için önce küçük bir bölgede test etmeyi unutmayın!

NASIL UYGULANIR?

Lekeli bölgeye bol miktarda kola dökün ve birkaç dakika bekleyin. Üzerine kabartma tozu serpiştirerek lekelere etki etmesini sağlayın.

Karışıma birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin ve fırça yardımıyla yüzeye yedirin. Son olarak bol su ile durulayarak aracınızı tertemiz hale getirin.

Kola, kabartma tozu ve bulaşık deterjanından oluşan bu basit karışım, özellikle kuş pislikleri, böcek izleri ve yağ lekelerini kısa sürede yok ediyor. Kola, asidik yapısı sayesinde lekeleri yumuşatırken, kabartma tozu kirleri yüzeyden kaldırıyor. Bulaşık deterjanı ise yağ çözücü etkisiyle temizliği tamamlıyor.

Ancak uzmanlar, uzun vadede aracın boyasına zarar verip vermediğini anlamak için küçük bir alanda test edilmesini öneriyor.