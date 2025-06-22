Kar yağışı geliyor... Uzmanlar o günü işaret etti

Hava sıcaklıklarında yaşanan dalgalanmalar, beraberinde beklenmedik hava olaylarını da getiriyor.

Mevsim normallerinin dışında seyreden bu değişim üzerine uzmanlar dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Uzmanlara gör bir ilimizde kar yağışı bekleniyor. Yağışın etkili olacağı tarih açıklandı.

KAR GELİYOR

Hava Forum, Doğu Karadeniz'e henüz yaz gelmediğini belirterek kar yağışı ihtimali için uyarı yaptı.

X hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Karadeniz hala yaza başlayamadı. Bir de üstüne yarın gece yaylalarda kar ihtimali var. Bölgedekiler acil yaz istiyor, güneş istiyor..." ifadelerini kullandı.