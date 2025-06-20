Karabiberin şoke eden etkisi: Sinek böcek tanımıyor...

Yaz aylarında sinekler ve böcekler hem evlerin içine hem de açık alanlara adeta akın eder.

Kimyasal içerikli sinek kovuculara alternatif arayanlar için şaşırtıcı bir çözüm ise: karabiber!

Evet, yanlış duymadınız...

Her mutfakta bulunan bu keskin baharat, sivrisinek ve çeşitli böcekleri uzak tutmakta son derece etkili.

Karabiberin içeriğinde bulunan piperin maddesi, sineklerin koku alma sistemini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle karabiberin bulunduğu ortamlardan uzaklaşma eğilimi gösteriyorlar.

Özellikle açık pencere kenarlarına ya da balkonlara dökülen karabiber, sineklerin girişini engelliyor.

İŞTE KULLANIMI

Karabiberi kaynar suyla demleyip süzün.

Soğuduktan sonra limon yağıyla karıştırıp sprey şişesine koyun.

Pencere kenarlarına, kapı girişlerine veya masa etrafına püskürtebilirsiniz.