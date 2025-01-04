Karadenizlilerin böyle yapıyor: Muhlamaya 2 kaşık ekleyin, lastik gibi uzayacak

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Karadeniz mutfağının en sevilen ve en lezzetli yemeklerinden biri olan mıhlama, hem kahvaltılarda hem de akşam yemeklerinde tercih edilen harika bir tat.

Peynirin ve mısır ununun mükemmel birleşimiyle hazırlanan bu yemek, hem sofraları şenlendiriyor hem de damaklarda unutulmaz izler bırakıyor.

Karadeniz'in bu geleneksel yemeğini evde hazırlayarak, ailenizle birlikte keyifli bir yemek deneyimi yaşayabilirsiniz.

Bu basit ama etkileyici tarifle, lezzetli bir öğün geçireceksiniz.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı ılık su

150 gram Trabzon peyniri veya kaşar peyniri

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

İlk olarak, tereyağını bir tavada eritmeye başlayın. Tereyağı tamamen eridikten sonra, mısır ununu ekleyin ve karıştırarak yaklaşık 2 dakika kadar kavurun. Ardından, ılık suyu tavaya ekleyin ve hızlıca karıştırmaya devam edin. Mısır unu ve su iyice karıştığında, rendelenmiş veya küçük parçalar halinde doğranmış peyniri ekleyin. Peynirin erimesiyle birlikte harika bir kıvam oluşacaktır.

Peynir tamamen eridiğinde, mıhlamanız hazır!