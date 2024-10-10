Karantinası başladı! Mavi dil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Mavi dil hastalığı insana bulaşır mı?

Yağmur Dinç

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı.

İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı” denildi.

Mavi dil, duyanları şaşırtmakla birlikte belirtileri ve tedavisi merak konusu oldu.

Virüs bulaşmasından 7 gün sonra kendini gösteren mavi dil hastalığı, vatandaşları endişelendirdi.

Peki, mavi dil virüsü nedir ve nasıl bulaşır? Mavi dil hastalığı insana bulaşır mı? İşte bilgiler...

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR

Mavi Dil Hastalığı (Blue Tongue Disease), genellikle koyunlar başta olmak üzere birçok otobur hayvanı etkileyen viral bir hastalıktır.

Hastalık, Reovirüs ailesine ait olan bir virüs tarafından tetiklenir ve vektör olarak kripte veya kene gibi kan emen böcekler aracılığıyla yayılır. Virüs, bu böceklerin ısırığıyla hayvanlara geçer.

MAVİ DİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR

Virüs, kripte, sivrisinek veya kene gibi kan emen böcekler aracılığıyla yayılır. Bu böcekler, hastalıklı bir hayvanı ısırdığında, virüsü taşıyan vektör başka sağlıklı bir hayvana geçirebilir.

İnsanlara geçmez; sadece hayvanlarda görülen bir hastalıktır.

BELİRTİLERİ

Hastalığın adı buradan gelir; hastalığa yakalanan hayvanların dillerinde mavi renk değişikliği gözlenir.

Hastalık, yüksek ateşe yol açabilir.

Hayvanlarda genel halsizlik, hareket kaybı ve iştah azalması görülebilir.

Vücutta genel şişkinlik, özellikle yüz ve bacaklarda görülebilir.

Bazı hayvanlarda deri altı kanamalar ve yaralar görülebilir.

Akciğerlerde sıvı birikmesi nedeniyle zor nefes alma durumu olabilir.

MAVİ DİL TEDAVİSİ

Mavi dil hastalığı için bazı bölgelerde aşılamalar yapılmaktadır. Hayvanları bu hastalıktan koruyabilmek için aşılar oldukça etkilidir.

Böceklerin yayılmasını kontrol etmek, hastalığın yayılmasını sınırlayabilir.

Hastalığın semptomlarına göre veteriner tarafından ağrı kesici ve destek tedavileri uygulanabilir.