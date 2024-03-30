Karaya hazine vurdu! O canlının içinden servet çıktı; Tam 17 milyon 500 bin değerinde… Kanarya Adaları'nda görevli bilim ekibi, son derece üzücü bir olayın ardından şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Kıyıya vurmuş bir ispermeçet balinasının içinde bulunan yarım milyon Euro değerindeki parçanın, hayvanın ölümüne yol açtığını otopsi sonuçlarıyla belirledi.

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Las Palmas Üniversitesi'nde görev yapan Adli Veterinerlik Patolojisi uzmanı Profesör Dr. Antonio Fernandez ve ekibi, kıyıya vurmuş bir ispermeçet balinasının otopsisini gerçekleştirirken, beklenmedik bir keşfe imza attılar.

Balinanın mide içerisinde bulunan ve piyasada büyük değere sahip olan 9.5 kilogram ağırlığındaki bir amberi keşfettiler.

Araştırmacılar, bu değerli amberin balinanın sindirim sisteminde hasara yol açtığını ve bu durumun balinanın ölümüne sebep olduğunu tespit ettiler.

Profesör Fernandez, yaptığı açıklamada, bu nadir ve kıymetli amberin satışa çıkarılacağını ve elde edilen gelirin, 2021'de La Palma Adası'nda meydana gelen volkanik patlamadan etkilenen bireylere yardım amacıyla bağışlanacağını duyurdu.

Parfüm sektörünün pahalı ham maddesi

Denizlerin derinliklerinde yaşayan ispermeçet balinaları, avlanarak büyük miktarda besin tüketirler.

Ancak, sindirilemeyen besin artıkları, zamanla balinanın sindirim sisteminde birikerek amber olarak bilinen katı bir maddeye dönüşür.

Bu değerli madde, balina tarafından dışarı atıldığında genellikle deniz yüzeyinde bulunur ve bu nedenle oldukça nadir bir bulgu olarak kabul edilir.

Amber, parfümeri sanayisinde önemli bir yere sahiptir. Özgün kokusu ve parfümün kalıcılığını artıran alkol içeriği nedeniyle, amber kıymetli bir hammadde olarak kabul edilir.