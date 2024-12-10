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Geçtiğimiz gün Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 409 kamu işçisi alımı için ilan yayınlandı.

Yayınlanan ilanın ardından iş başvurusu yapmak isteyen binlerce vatandaş iş başvurusunun ne zaman yapılacağını ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Arama motorlarından en sık aratılan sorular arasında yer alan “KGM iş başvurusu ne zaman?” sorusu yanıtını arıyor. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.