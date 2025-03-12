Kargoda sistem değişiyor: Günlerce kargo bekleme devri tarih oluyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kargo sektöründe yaşanacak olan önemli bir değişiklik hakkında açıklama yaptı.

PTT kargo hizmetlerinde yaşanacak olan önemli değişiklik sonrası bazı durumlarda uzun süreli beklenilen kargolarda bekleme sorunun ortadan kalkacağı vurgulandı.

"Aynı Gün Teslim" ve "Yerinde Dağıtım" projeleriyle gönderilerin alıcılara çok daha hızlı ulaştırılacağını belirten Uraloğlu, bu yeniliklerin müşteri memnuniyetini artıracağını ve ülke genelinde geçerli olacağını vurguladı.

TESLİMAT SÜRELERİ KISALIYOR

PTT’nin lojistik alanında yaptığı yatırımlarla hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediğini ifade edildi. Aynı zamanda Kargo Ayrım Sistemi sayesinde gönderilerin saatte 10 bin adetlik bir hızla işlendiğini belirten Uraloğlu, bu sayede teslimat sürelerinin kısaltılacağını söyledi.

Yeni projelerin ilk adımı olarak, "Aynı Gün Teslim" hizmeti 13 Ocak 2025 itibarıyla Bursa’da hayata geçirildi. Pilot uygulama kapsamında, aynı il içinde yapılan e-ticaret gönderilerinin alıcıya aynı gün ulaştırıldığı belirtildi.

Bakan Uraloğlu, “Bursa’da pilot olarak başlattığımız Aynı Gün Teslim Projesi kapsamında, yaklaşık 4 bin gönderiyi kabul edildiği gün alıcısına ulaştırdık” dedi.