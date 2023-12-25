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Karıştırmayın: Christmas ve yılbaşı farkı nedir? Christmas'ta ne kutlanır?

Karıştırmayın: Christmas ve yılbaşı farkı nedir? Christmas'ta ne kutlanır? 25 Aralık itibarıyla kutlanan Christmas, yılbaşı ile aynı sananlar için şaşırtıcı oldu. Peki, farkı nedir? Christmas ne zaman, ne için kutlanır? Noel olarak da bilinen Christmas ve yılbaşı farkları nelerdir? İşte bilgiler...