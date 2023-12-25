Karıştırmayın: Christmas ve yılbaşı farkı nedir? Christmas'ta ne kutlanır?

Yunanca'da Mesih anlamına gelen "khristos" kelimesi ile Latincede gönderilmiş anlamında kullanılmakta olan "miss" kelimesinin birleşimi ile ortaya çıkan Christmas, yılın son günlerinde merak konusu oldu.
Türkçede "Noel" olarak kullanılan Christmas, Hristiyan vatandaşlar tarafından kutlanıyor.
Yılbaşı ile karıştırılan Christmas'ın tarihi de kutlama amacı da aslında farklı.
Peki, christmas ve yılbaşı farkı nedir? Christmas'ta ne kutlanır? İşte farkları...
Christmas ve yılbaşı farkı
Christmas, Hristiyanların İsa'nın doğumunu kutladığı bir bayramdır. 25 Aralık'ta kutlanır ve Hristiyan dünyasında önemli bir dini tatildir.
Yılbaşı, yeni bir yılın başlangıcını kutlamak amacıyla dünya genelinde çeşitli kültürlerde kutlanan bir etkinliktir. Genellikle dinî bir bağlamı yoktur.
Noel, kilise ayinleri, aile yemekleri, hediye alışverişi ve özel Noel şarkıları gibi etkinliklerle kutlanır.
Yılbaşı gelenekleri arasında parti yapma, arkadaşlarla buluşma, yemekler, havai fişek gösterileri ve gece yarısı gerçekleşen sayım kutlamaları gibi etkinlikler bulunur.