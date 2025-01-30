Karnabahar saklama tüyosu: Bu yöntemle 1 yıl bozulmuyor

Haber Merkezi
Karnabahar, yüksek besin değeriyle sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası.
Ancak taze karnabahar almak her zaman mümkün olmayabiliyor.
Karnabaharın tazeliğini uzun süre koruyabilmesi için doğru saklama yöntemlerine başvurmak şart.
İşte karnabaharı yıl boyunca tüketebilmeniz için bilmeniz gereken saklama yöntemi:
KARNABAHARI UZUN SÜRE TAZE TUTMANIN YOLU
Karnabaharı dış yapraklarından temizleyin, saplarını kesin ve çiçeklerini küçük parçalara ayırarak iyice yıkayın.
Karnabaharı 3-4 dakika kaynar suda haşlayın, ardından buzlu suya aktararak pişme işlemini durdurun.
Haşlanan karnabaharı iyice kurulayın ve dondurucuya uygun poşetlere veya kaplara yerleştirin.
Dondurucuda 8-12 ay boyunca saklayarak taze karnabahar keyfini çıkarabilirsiniz!