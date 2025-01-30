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Karnabahar saklama tüyosu: Bu yöntemle 1 yıl bozulmuyor

Karnabahar saklama tüyosu: Bu yöntemle 1 yıl bozulmuyor Karnabahar, mutfaklarda sıklıkla yer bulan, sağlıklı ve lezzetli bir sebze. Ancak taze karnabahar almak her zaman mümkün olmuyor. Peki, karnabaharı uzun süre taze tutmak için ne yapmalısınız? Bu yöntemle uzun süre taze kalıyor.