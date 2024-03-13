Karnıyarığa 2 adet ekleyin, patlıcan ne acı kalsın ne de sert… Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan karnıyarık için 25 yıllık aşçıların sırrı ortaya çıktı. Karnıyarığa ekleyeceğiniz 2 adedi ile patlıcanın hem acısını hem de sertliğini alacaksınız. İşte, o püf nokta…

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Zengin lezzetleriyle dünyanın merceği altında olan Türk mutfağının efsanelerinden birisi de karnıyarıktır. Bu lezzet özellikle de misafir ağırlarken tercih edilen yemekler arasında yer alır.

Zahmetli bir hazırlığı olan bu yemek için çeşitli püf noktalarda bulunur. Karnıyarığın ana malzemesi olan patlıcandan kaynaklı sorunlar yemeğin lezzetini de doğrudan etkiler.

Karnıyarık yemeği, patlıcan ve kıymanın birbirine sinen aromasıyla kış mevsiminin sevilen bir Türk yemeğidir. Bu yemeği pişirirken yapılan tek bir hata, ana malzeme olarak kullanılan patlıcanın sert ve acı kalmasına neden olabilir.

Patlıcana 2 adet ekleyin…

Karnıyarık yaparken uygulayacağınız doğru yöntemler ile daha lezzetli bir yemeğe sahip olacaksınız. Lokum gibi lezzetli bir karnıyarık için ilk olarak, patlıcanları tuzlu suda bir süre bekleterek acılarını alabilirsiniz.

Acılarını bırakan patlıcanları havlu kağıt yardımı ile kuruttuktan sonra kızgın yağda kızartarak tepsiye yerleştirin. İşte, asıl püf noktaya geldik. Tepsiye yerleştirdiğiniz patlıcanların içerisine 2 adet küp şekeri ufaladıktan sonra serpin.

Şeker, sert ve acı olmaması için patlıcanları yumuşatacak ve yemeğinizin lokum gibi lezzetli olmasını sağlayacak.