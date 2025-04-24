Karot testi fiyatları 2025: Karot testi ücretsiz mi, ne kadar, kaç TL?

Yağmur Uçar

Karot testi, inşaat mühendisliğinde, özellikle bina temellerinin ve zemin yapılarını incelemek amacıyla yapılan bir testtir.

Karot, bir tür çekirdek örneği alarak yapılan bir testtir ve zemin ya da beton gibi malzemelerin özelliklerini belirlemek için kullanılır.

Karot testi, beton kalitesini, zemin dayanımını ve temel güvenliğini değerlendirmek için oldukça önemlidir.

İstanbul depremi ile birlikte yeniden gündeme gelen karot testi için vatandaşlar fiyat araştırıyor.

2025 karot testi fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu faktörler arasında testin yapılacağı yer, yapının büyüklüğü, betonun türü, test sayısı, laboratuvar hizmetlerine göre hesaplanıyor.

KAROT TESTİ FİYATLARI 2025

Karot testi fiyatı 2025 yılında şirketten şirkete değişiklik göstermektedir.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ya da belediyeler karot testlerini ücretsiz olarak yapmaktadır. Özel şirketlere ya da Kaymakamlık Kurumu’na başvurularak karot testi yaptırılabilir.

Fiyatlar, genel olarak metreküp başına veya test sayısına göre hesaplanabilir.

Özel karot testi ücretleri ise 15 bin TL ile 100 bin TL arasında değişmektedir.