Karpuz kabuğunu çöpe atan pişman oluyor! Bahçeye gömen o faydaları garantiliyor

Yaz aylarında mutfakların olmazsa olmazı arasında yer alan meyvelerinden olan karpuz 7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilir.

Bunaltıcı yaz sıcaklarında serinletici etkisiyle tüketilen karpuzun kabukları ise hemen herkes tarafından çöpe atılır.

Ancak bahçıvanlar tarafından paylaşılan bir sır bu kabukların bahçe için adeta birer doğal gübre olduğunu ortaya çıkardı.

Sizde bahçenizde bitki, sebze veya meyve yetiştiriyorsanız karpuz kabuklarını çöpe atmak yerine bahçeye gömün bu faydaların hepsinden yararlanın.

TOPRAĞIN VERİMİNİ ARTIRIYOR

Hemen herkes tarafından çöpe atılan karpuz kabukları meğer yüksek oranda su ve doğal şeker içeriği sayesinde, adeta bir doğal gübreye dönüşmesini sağlıyormuş. Özellikle azot bakımından katkı sunan kabuklar, bahçe toprağının verimini artırmada etkili olan bahçıvan sırları arasında yer alıyormuş.

Bitki kökleri için gerekli minerallerin yeniden toprağa karışmasını sağlayan bu doğal döngü, bahçede yetiştirilen sebze ve çiçeklerin daha sağlıklı gelişmesine yardımcı oluyormuş.

Aynı zamanda karpuz kabuğu, faydalı toprak canlılarını kendine çekerek özellikle solucanları ve yararlı mikroorganizmalar için adeta birer besin kaynağı olarak da öne çıkıyor. Bu canlılar sayesinde toprak doğal yollarla havalanıyor, su tutma kapasitesi artıyor.

Bahçıvanlar, kabukların doğrudan toprağa gömülmeden önce küçük parçalara ayrılmasını öneriyor. En az 15-20 santimetre derinliğe gömülmesi, hem koku oluşumunu engelliyor hem de ayrışma sürecini hızlandırarak torağınızın verimini katlayarak artırıyor.