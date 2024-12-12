Kart puanları silinecek mi? Biriken puanlar 31 Aralık'ta silinir mi?

Yağmur Dinç

Alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve farklı avantajlar sunan kartlar için markalar müşterilerine şimdiden bilgi mesajları atmaya başladı.

Bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar birikiyor.

Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor.

Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor.

Milyonların aklında ise "puanlar silinecek mi" sorusu yer alıyor.

BİRİKEN PUANLAR SİLİNECEK Mİ

Yeni yıla sayılı günler kala, uyarılar da başladı.

İndirim kartlarında puanlar kullanılmadığı takdirde 1 Ocak 2024’ten itibaren toplanan ve karşılığı para olan bu puanlar siliniyor.

Kredi kartlarında ise durum bankadan bankaya değişebiliyor.